Arezzo, 20 febbraio 2025 – La sindaca di Lucignano, responsabile sanità in Anci Toscana, ha preso parte alla due giorni del Direttivo di Anci Toscana a Bruxelles Roberta Casini: "Più consapevoli degli strumenti e delle opportunità dall’Europa per i nostri territori"

Si è conclusa a Bruxelles la due giorni del Direttivo di Anci Toscana, un'occasione di confronto strategico sui temi della transizione ecologica, degli adattamenti climatici e dell’economia circolare. Un incontro che ha visto la partecipazione di numerosi amministratori toscani, tra cui Roberta Casini, sindaco di Lucignano e delegata alla Sanità in Anci Toscana.

"È stata un’esperienza ricca di spunti interessanti – ha dichiarato Casini – che ci ha permesso di approfondire temi cruciali per i nostri territori e di costruire nuove relazioni istituzionali. Torniamo a casa sicuramente più consapevoli degli strumenti e delle opportunità che avremo di fronte nel prossimo futuro".

L’incontro, organizzato su invito dell’On. Dario Nardella, si è svolto al Parlamento Europeo e ha visto il confronto con i dirigenti delle DG Environment e Clima su questioni fondamentali per il futuro delle amministrazioni locali. "Bisogna pensare diversamente le nostre città – ha sottolineato la presidente di Anci Toscana, Susanna Cenni – e spingere per ottenere più risorse per la transizione ambientale e la resilienza urbana. La centralizzazione dei Fondi di coesione non ci convince, perché in Toscana il sistema ha funzionato bene".

La delegazione toscana ha portato contributi su vari aspetti delle politiche ambientali e della gestione del territorio. Casini, partendo dall’esperienza in ambito sanitario e amministrativo, ha partecipato al confronto mettendo in evidenza “il valore e l’importanza di politiche integrate che coniughino sostenibilità e benessere delle comunità locali, anche e soprattutto verso le piccole realtà”.

L'incontro ha rappresentato un'opportunità fondamentale per avvicinare i territori alle istituzioni europee, rafforzando il dialogo e la collaborazione su tematiche decisive per il futuro. "L’Europa siamo noi – ha dichiarato Nardella – non dobbiamo solo chiedere, ma anche contribuire con le nostre esperienze e capacità di innovazione".

Roberta Casini torna da Bruxelles con nuove prospettive per il territorio, “consapevole che il lavoro svolto in questa due giorni sarà un punto di partenza per sviluppare progetti concreti e sostenibili per Lucignano e per l’intera regione”.