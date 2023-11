La sicurezza idrogeologica vista dai ragazzi: lavori in mostra agli Innocenti

Firenze, 6 novembre 2023 - I lavori dei ragazzi di cinque classi delle scuole primarie della provincia di Firenze protagonisti di “Un fiume per amico in mostra”. L’evento si è svolto per tutta la giornata di oggi nella Sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti, a Firenze. Al centro, proprio i più piccoli, che hanno partecipato all’edizione 2022/23 dell’iniziativa, promossa dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale con l’obbiettivo di trattare, “a misura di bambino”, il tema della salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici.

L’INIZIATIVA (video)

«Siamo al 14esimo anno di questa manifestazione che prevede approfondimenti negli classi – ha detto Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale - . Oggi era il momento di festeggiare con una mostra i lavori dei ragazzi, fra disegni, storie, scritti, piccoli plastici: il frutto di tutto ciò che hanno fatto con noi. C’è anche un libretto che abbiamo pubblicato e che contiene questi lavori. Vogliamo continuare ad andare avanti perché pensiamo che sia essenziale investire sui ragazzi. Conoscenza e consapevolezza sono fondamentali quando si parla di ambiente e anche gli eventi di questi giorni ci ricordano quanto siano importanti».

In quattordici edizioni, l’iniziativa “Un fiume per amico” ha coinvolto 250 scuole, 400 classi e 8100 alunni, sempre con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio e delle politiche di gestione e salvaguardia ambientale dei corsi d’acqua del Distretto, in particolare nei bacini dell’Arno e del Serchio.

Il progetto, che si inserisce nei percorsi formativi che gli assessorati all’Educazione dei Comuni di Firenze e di Lucca offrono alle scuole elementari e medie, vedrà l’Autorità di Distretto, nel corso della stagione 2023/24, portare “Un fiume per amico” in 35 classi della scuola elementare e media, raggiungendo oltre 700 studenti e altrettante famiglie. Si punterà così a promuovere una rinnovata cultura di rispetto e tutela ambientale, che favorisca un atteggiamento responsabile nei confronti della salvaguardia da rischi idrogeologici, frane, alluvioni.