Arezzo, 5 ottobre 2023 – La Settimana Nazionale della Dislessia edizione 2023 ad Arezzo sarà ancora all’insegna dell’internazionalità. L’obiettivo è affrontare, nell’ottica di un maggior approfondimento, le problematiche connesse ai DSA ed alle tecniche di studio ed insegnamento, oltre a creare una rete di rapporti con scuole ed università europee. Così, grazie al lavoro svolto nel 2022 con Helen Taylor, ricercatrice a Cambridge, quest’anno nuovi esperti internazionali parteciperanno ad eventi ed incontri con insegnanti e ragazzi aretini. Un impegno che vede in prima linea l’istituto capofila Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, l’Istituto Comprensivo Statale “Cesalpino" e l’Istituto Comprensivo “Francesco Severi”, il Liceo Artistico, Coreutico e Scientifico Internazionale “Piero della Francesca”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia – sezione di Arezzo e “Zero Spreco Edu”.

Proprio per analizzare e confrontare le esperienze in Italia, Norvegia e Grecia, il prossimo 6 ottobre 2023 si terrà la tavola rotonda dal titolo: “I Disturbi Specifici di Apprendimento e la prospettiva Europea”, con inizio alle ore 15 e 30 presso il Liceo “Piero della Francesca”, in via XXV aprile ad Arezzo.

All’incontro parteciperanno Panayiotis Constantinides, docente di inglese ed esaminatore alla Michigan University in Grecia, Boelo van der Pool, docente spagnolo specializzato in didattica per gli studenti con DSA, Ceo di Babel Idiomas e membro di organizzazioni come European Dyslexia Group, e il norvegese Mads Johan Ogaard, insegnate, divulgatore ed artista noto per il pluripremiato cortometraggio animato “I AM DYSLEXIC”. Con loro ci sarà anche Guido Dell’Acqua, docente dell’ Ufficio IV -Direzione Generale per lo studente del Ministero dell’Istruzione e del Merito.