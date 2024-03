La scomparsa di Giuliano Vangi: il cordoglio del sindaco Ghinelli

Arezzo, 27 marzo 2024 – Il sindaco Alessandro Ghinelli esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuliano Vangi, artista fiorentino di fama mondiale mancato nella giornata di ieri all'età di 93 anni. Vangi è l'autore dell'altare, dell’ambone e della cattedra del Duomo di Arezzo, inaugurati nell'aprile 2012, anno in cui all'interno del Museo Diocesano venne a lui dedicata la mostra “Vangi scultore e disegni”, un percorso espositivo di grande suggestione sulla sofferenza dell'uomo e il suo incontro con il sacro. Tra i suoi lavori più importanti, il Crocifisso e il nuovo Presbiterio della Cattedrale di Padova, il nuovo altare e ambone del Duomo di Pisa, la grande scultura il marmo al nuovo ingresso dei Musei Vaticani, un ambone per la chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e realizzata in collaborazione con l’architetto Renzo Piano.