La piazza si accende con la musica. Prato è Spettacolo, in arrivo i big

Un contenitore di musica, suoni dal mondo e teatro accende Prato. La festa della musica in tutte le sue note e vibrazioni è in piazza Duomo, dal 27 agosto.

La seconda città più grande della Toscana sta per colorarsi con il festival "Settembre Prato è Spettacolo", edizione numero nove a cura di Fonderia Cultart, che accenderà piazza Duomo e Villa Guicciardini (Cantagallo) con alcuni dei nomi di punta del panorama musicale italiano, così da accontentare gusti e orecchie di tutti: in tutto nove serate di musica e spettacolo per due settimane di appuntamenti.

Sul palco di piazza Duomo saliranno i leggendari Cccp – Fedeli alla linea (27 agosto), la scoppiettante formazione di Radio Bruno Estate capitanata da Elettra Lamborghini, Ricchi e Poveri, Shade, Bnkr44, Piero Pelù, Ermal Meta (29 agosto, ingresso gratuito), Panariello vs Masini. Il ritorno (31 agosto), The Kolors (2 settembre), Alborosie + Africa Unite (3 settembre), Francesco De Gregori (4 settembre), la Camerata strumentale di Prato (5 settembre, ingresso gratuito), mentre a Villa Guicciardini sarà la volta dei Perturbazione e Nada (11 settembre) e di Roberto Vecchioni (12 settembre) con la sua magica voce a chiudere il festival. Non solo concerti. Tutta città si vestirà a festa grazie a location insolite come le sponde del Bisenzio dove andrà in scena il 3, 4, 5 settembre (dalle 18.30) "Acqua", un percorso sonoro, poetico e drammaturgico con l’artista Francesco Dendi (il ricordo dell’alluvione del 2 novembre riecheggia nell’immagine simbolo della kermesse). E poi ancora la terrazza di Palazzo Pretorio dove assistere a un concerto intimo di Tricarico (7 settembre, ore 18.30) e il Ridotto del Politeama per "Avanguardie", i laboratori per i più piccoli ispirati a Roald Dahl (7, 14, 21, 28 settembre, ore 17) a cura di Teatro Metropopolare. Insomma, ormai è conto alla rovescia per i pratesi ma non solo visto che il festival attira tanti appassionati anche da fuori regione, con un ritorno proficuo per le tante attività commerciali del centro storico. Occhio però ai biglietti in vendita sul circuito Ticketone: già vicine al tutto esaurito le serate con Masini-Panariello, De Gregori e Vecchioni mentre a grande richiesta per il concerto di The Kolors è stato deciso di aggiungere ulteriori posti a sedere (i biglietti della tribuna erano andati subito a ruba a luglio). lI concerto della pianista Giulia Mazzoni, previsto inizialmente per il 1° settembre in piazza Duomo, è stato spostato al Teatro Politeama Pratese il 4 dicembre. Info: www.settembreprato.it.

Maria Lardara