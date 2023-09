Arezzo, 30 settembre 2023 – Per il quinto anno consecutivo la Giostra del Saracino riceve il finanziamento del Ministero della Cultura. La Direzione Generale Spettacolo del Mibact ha istituito nel 2017 il Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica che annualmente pubblica un bando con cui vengono finanziati progetti di valorizzazione della tradizione. L’amministrazione comunale di Arezzo, attraverso l’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino, ha partecipato fin dal 2019 con progetti che negli anni hanno interessato lo sviluppo immersivo del percorso espositivo “I Colori della Giostra”, l’organizzazione, nel 2021, di eventi celebrativi dei 90 anni della manifestazione, la digitalizzazione degli archivi fotografici e dei contenuti video relativi alla Giostra del Saracino, la realizzazione del Libro dei Palinsesti e altre iniziative volte ad esaltare la tradizione giostresca.

Tre essenzialmente i progetti in fase di realizzazione o di avviamento con i quali l’amministrazione comunale ha partecipato al bando del Ministero: la valorizzazione del patrimonio costumistico della Giostra del Saracino con la ripresa fotografica e schedatura digitale di abiti ed accessori attualmente presenti nei magazzini comunali (si tratta dei costumi storici opera di Luigi Sapelli e Vittorio Nino Novarese), la realizzazione di un docufilm sulla manifestazione che possa diffondere a livello internazionale la conoscenza della rievocazione e il potenziamento del percorso espositivo “I Colori della Giostra” con contenuti ad hoc rivolti in particolar modo ai bambini, esperienze dirette che permettano un’interazione totale del visitatore e che possano fornire alle scuole uno strumento didattico di conoscenza e studio della tradizione.

Sono stati oltre 500 i progetti presentati in tutta Italia dei quali solo 250 hanno ottenuto il finanziamento del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica secondo una graduatoria di merito che vede il Comune di Arezzo al 25esimo posto con un contributo di 22.640,35 euro, tra i più alti erogati.

“Questo ennesimo contributo non è che la conferma dell’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino e dell’importante riconoscimento di cui gode la nostra manifestazione in ambito istituzionale e non. – commentano il sindaco Alessandro Ghinelli e il consigliere delegato Paolo Bertini - Grande soddisfazione per il risultato ottenuto e grande soddisfazione per i numerosi progetti che l’amministrazione sta portando avanti”.

Il Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica, nell’assegnare le sovvenzioni, ha tenuto conto della qualità del progetto presentato, delle ricadute sul territorio e del coinvolgimento dello stesso, della valorizzazione del patrimonio culturale e della sostenibilità economica del progetto. L'erogazione del contributo sarà disposta a conclusione delle attività indicate nel progetto, successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione e del bilancio consuntivo finale, da trasmettersi entro il 13 novembre 2023.