Arezzo, 25 ottobre 2024 – La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza incontra i sindaci casentinesi.

La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Camilla Bianchi, è stata ricevuta ieri nella sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino dal presidente dell’Ente e sindaco di Poppi Federico Lorenzoni e dall’assessore all’educazione e all’istruzione e sindaca di TallaEleonora Ducci. La Garante ha incontrato i sindaci del territorio, tra i presenti i primi cittadini di Castel Focognano, Chiusi della Verna e Chitignano.

L’obiettivo dell’incontro, cui hanno preso parte anche altre figure di rilievo come il direttore della zona/distretto sanitaria Casentino Marzia Sandroni, la Responsabile dei Servizi alla Persona e alla Strategia delle Aree Interne Daniela Nocentini e la dirigente scolastica Alessandra Mucci, era quello di riflettere congiuntamente sulle criticità che riguardano la vita di bambini e ragazzi nelle aree interne, dai temi sanitari a quelli scolastici, all’aggregazione giovanile.

Tanti gli spunti e le osservazioni su cui lavorare, che saranno la base per un successivo incontro.

“Ringrazio la Garante a nome mio e di tutti i colleghi per aver partecipato a questo primo incontro, che ha rappresentato un’occasione di sinergia e collaborazione istituzionale non scontata, a beneficio di tutto il territorio in termini di confronto su tematiche e criticità importanti che insieme intendiamo provare a risolvere - ha dichiarato Eleonora Ducci - le prossime settimane saremo già al lavoro per concretizzare alcune proposte della garante da implementare sul territorio casentinese rivolte ai ragazzi della secondaria di primo ciclo”.