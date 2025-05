Arezzo, 28 maggio 2028 – La Conserveria grande ospite speciale del Mercato della Terra di Lunigiana

Domenica 1° giugno in due momenti: la tavola rotonda e la degustazione solidale

Saranno gli ospiti ultra-speciali del nuovo appuntamento del Mercato della Terra di Lunigiana La Conserveria ed Associazione Ragazzi Speciali Onlus. In programma il 1° giugno dalle 9:30 a Pontremoli, nella Toscana del nord, l’evento prevede infatti due momenti dedicati a questo progetto: il primo alle 10:30 in un talk che riporta l’orto (e ogni filiera) al centro, alle 13:00 in una degustazione solidale utile ad acquistar loro il primo food truck.

Presenti con la presidentessa e direttrice Sara Rapini e volontari della Ragazzi Speciali Onlus, la Conserveria presenterà i suoi prodotti e l’Aglione della Valdichiana, Arca del Gusto, in due eventi dedicati, oltre che in Mercato. Il tutto al fine di far conoscere ciò che si realizza, trasmette, produce a Castiglion Fiorentino, ma anche e soprattutto al fine di creare nuove occasioni di rete e d’incontro, comunicando appieno il valore del progetto. Fondata nel 2005, l’associazione si occupa dell’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità intellettiva, perlopiù autismo, dal 2015 con La Conserveria, laboratorio di trasformazione specializzato. Con prodotti quali conserve, verdure e altre specialità, il laboratorio si lega alle aziende agricole trasformando le eccedenze in prodotti di gusto, contribuendo in contemporanea alla valorizzazione dell’Aglione, protagonista anche il 1° giugno. Proprio l’Aglione sarà infatti abbinato - con show cooking e degustazione solidale - al Presidio Slow Food locale, il testarolo artigianale pontremolese, seguito da tagliere del Mercato ed abbinato a vino selezionato dalla locale delegazione di Associazione Italiana Sommelier. Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi già in corso, “Mettiamo le ruote alla Conserveria”, al quale anche online si può dare il proprio contributo. Per il coordinatore dell’evento, Alessio Bocconi (Slow Food LuniApua) avere La Conserveria tra i protagonisti del vicino evento è un'occasione imperdibile: «Ringrazio personalmente Sara e i suoi ragazzi per l'opportunità che ci viene data di fare la cosa giusta». Dello stesso entusiasmo Sara Rapini che dice: «Siamo molto felici che il Mercato della Terra di Lunigiana abbia accolto così il nostro progetto decidendo di promuovere anche la raccolta a sostegno del nostro sogno: insieme si può valorizzare la nostra Toscana e migliorare la qualità di vita. Lo faremo ad Arezzo e in giro».

Gli appuntamenti si inseriscono nel programma del percorso che sta portando oltre 25 produttori e molte altre realtà “Verso il (primo) Mercato della Terra di Lunigiana”, ogni prima domenica del mese in piazza della Repubblica, a Pontremoli, già capitale del barocco. Per informazioni e focus si possono visitare gli account Facebook e Instagram del Mercato, del @mercatodellaterradilunigiana. Per prenotare la degustazione (obbligatorio) scrivere o telefonare al +39 327 718 7630 (Raffaella) entro il 30 maggio.