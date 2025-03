Arezzo, 21 marzo 2025 – La chiave della gentilezza.

Il prossimo mese la consegna da parte del Comune ai nati del 2024.

Anche quest’anno il Comune di Castiglion Fiorentino aderisce al progetto “costruiamo gentilezza”, in collaborazione con l’associazione Cor et Amor e il 21 marzo, in occasione della Giornata della Gentilezza, spedirà gli inviti per la consegna della chiave della gentilezza ai piccoli castiglionesi “classe 2024”.

La consegna della “chiave”, simbolo dell’iniziativa, ai nuovi arrivati si terrà nei prossimi mesi.