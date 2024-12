Arezzo, 21 dicembre 2024 – La borsa di studio “Luigi Vignaroli” assegnata a Mattia Ricciarini.

E’ stata assegnata al dottor Mattia Ricciarini la borsa di studio “Luigi Vignaroli” per l’anno 2024, promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione di Arezzo e supportata da La Ferroviaria Spa. L’argomento assegnato ai candidati è stato “Il momento impositivo ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto”, con particolare approfondimento sull’evoluzione della normativa europea. Il dottor Ricciarini ha approfondito il tema partendo dall’evoluzione della normativa italiana e dell’orientamento europeo per poi chiarire le varie fattispecie applicative dell’Imposta a seconda del fatto generativo dell’imposizione. In ultimo, un’interessante carrellata delle più recenti sentenze della Suprema Corte italiana e della Corte europea. La relazione, svolta con un buon grado di approfondimento, è risultata chiara, completa ed accurata. La borsa di studio rappresenta il miglior benvenuto per accogliere il giovane collega Ricciarini nell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Arezzo che con l’occasione ringrazia anche gli altri due candidati, i dottori Minocci e Renzetti i cui elaborati erano altrettanto meritevoli. L’Ordine e la Fondazione, infine, esprimono un sentito ringraziamento a La Ferroviaria Italiana SpA che anche quest’anno ha voluto ricordare il dottor Vignaroli e il suo brillante esempio professionale ed umano. La cerimonia di consegna della borsa di studio si è svolta presso la sede dell’Ordine alla presenza del presidente Roberto Tiezzi, di quello della Fondazione Alessandro Ghiori, della consigliera Carla Vilucchi, del presidente de La Ferroviaria SpA Bernardo Mennini, della responsabile amministrativa di La Ferroviaria SpA Antonella Galoppi e di Jacopo Vignaroli.