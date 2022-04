Jovanotti: bici rosa all'asta per l'Ucraina

Cortona (Arezzo), 15 aprile 2022 - Jovanotti mette all'asta la sua biciletta unica al mondo. E lo fa per un fine benefico: i proventi andranno infatti ai profughi ucraini. L'annuncio lo fa la casa che ha prodotto la bicicletta, Pinarello. Jovanotti è un grande appassionato delle due ruote e con quella bici, soprannominata "Pantera Rosa" proprio per il suo colore, ha percorso in lungo e in largo la Toscana e non solo.

Lunghissime le gite che si concede tra le bellezze naturali della sua regione partendo da Cortona, in provincia di Arezzo, dove abita. Base d'asta della bicicletta: 10mila euro. L'asta online è su Ebay e chiuderà il 24 aprile. Ci si aspetta che i rilanci faranno ben presto lievitare il prezzo. Il tutto per la causa scelta dall'artista: aiutare i profughi ucraini in fuga dal loro Paese in queste settimane martoriato dalla guerra. La bicicletta fu creata apposta per Jovanotti. Anche il colore è unico. Per questo si tratta di un pezzo da collezionisti. I proventi andranno tutti a favore dell'Unicef, che li dedicherà all'emergenza Ucraina.

Diverse le canzoni di Jovanotti che hanno spopolato in questi mesi. L'artista vive un momento di grande vena produttiva. Ed è stato grande il successo de "La primavera" ad esempio. Così come "Tra me e te" e "Un amore come il nostro".

Jovanotti ha ultimamente parlato a Domenica In. In una lunga intervista con Mara Venier ha rivelato diverse sfaccettature della sua vita. E ha parlato della malattia della figlia, che ora si è completamente ristabilita. "Teresa ha avuto un momento di difficoltà, ma è stata strepitosa", ha detto.

Nel 2015 Jovanotti ha perso il padre. E ha parlato anche del rapporto con il papà durante Domenica In. "Ho fatto diversi viaggi in bicicletta tra cui uno in America Latina. Un giorno ho incontrato un uomo che era identico al mio babbo, ci ho passato un pomeriggio insieme". Un aneddoto che racconta come per Jovanotti la bicicletta sia molto più che un semplice mezzo per spostarsi, ma qualcosa che lo aiuta a ritrovarsi.

Intanto tutto è pronto per il ritorno, dopo le restrizioni per la pandemia, del Jova Beach Party, la grande festa-concerto sulle spiagge di tutta Italia. Ecco le date.

2-3 luglio 2022: Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia

8-9 luglio 2022: Marina di Ravenna (RA), Lungomare

13 luglio 2022: Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022: Albenga (Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori

23-24 luglio 2022: Marina di Cerveteri (RM), Lungomare degli Etruschi

30-31 luglio 2022: Barletta, Lungomare Mennea

5-6 agosto 2022: Fermo, Lungomare Fermano

12-13 agosto 2022: Roccella Jonica (RC), Area Natura Village

19-20 agosto 2022: Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

26-27 agosto 2022: Castel Volturno (CE), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2-3 settembre 2022: Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022: Bresso-Milano Aeroporto