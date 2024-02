Jannik Sinner e Maria Braccini, chi è la fidanzata toscana del campione

Montevarchi (Arezzo), 7 febbraio 2024 – Maria Braccini, 23 anni, professione influencer, nata a Nuova Dehli in India ma italianissima, è accreditata dal 2019 come fidanzata ufficiale del campione di tennis Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola da domani, è andato a Montevarchi dove la madre della influencer, Silvia Mannucci, è titolare di un fiorente emporio di stoffe in centro, mentre il marito ingegnere lavora in Germania.

"Jannik e la sua famiglia sono estremamente riservati", mette le mani avanti la mamma della fidanzata di Sinner, "e noi lo siamo tanto quanto loro. Per natura e anche a protezione di un rapporto che deve svilupparsi in modo sereno, al riparo da chiacchiere inutili". Ma poi fa intuire qualcosa: la relazione tra il tennista e la influencer sarebbe a buon punto. Se son rose fioriranno? "A me sembrano già fiorite", dice. "Parliamo di un rapporto solido e maturo. Jannik e mia figlia sono insieme ormai da quattro anni. Lasciamoli tranquilli e arriveranno dove devono arrivare".