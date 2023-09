Its Cloud developer, arriva l’open day

Arezzo, 7 settembre 2023 – Si terrà martedì 12 settembre alle 10 l’Open Day per la presentazione del corso ITS CLOUD DEVELOPER finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software. Gli studenti al termine del corso saranno in grado di creare contenuti audio e video con tecnologie 4.0 -realtà aumentata e realtà virtuale su dispositivi web e mobile, creare e testare applicazioni con tecnologie cloud, arricchendole con funzionalità avanzate di calcolo e di intelligenza artificiale.

In questa occasione, le aziende e gli organizzatori del corso incontreranno i giovani e le persone interessate fornendo ulteriori informazioni e presentando il piano di studio previsto. I corsi della Fondazione ITS PRODIGI volti a formare dei tecnici esperti in ambito informatico rispondono ai reali fabbisogni formativi delle aziende del territorio di Arezzo.

Il corso ITS prevede un numero massimo di 25 partecipanti per una durata di 2000 ore, di cui 1100 in aula e 900 di stage in azienda, si svolgerà a partire da fine ottobre 2023.

E’ possibile consegnare la domanda di partecipazione fino al 6 ottobre 2023.

All’Open Day interverranno imprenditori, professionisti e docenti per sensibilizzare i giovani e le famiglie sulle opportunità professionali che si creano perseguendo dei percorsi formativi tecnici qualificati che sono stati creati per coprire le reali necessità del tessuto industriale.

Parteciperanno all’Open Day

Alessandro Tarquini, Responsabile Confindustria Toscana Sud- Delegazione di Arezzo

Gabriella Gabrielli, Direttrice corso ITS

Daniele Simoncini- Docente ITS PRODIGI

Alcune tra le principali aziende tecnologiche della provincia di Arezzo