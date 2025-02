Istituto Comprensivo G. Vasari: "A scuola di tifo"

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Educare i giovani spettatori degli eventi sportivi a una partecipazione corretta e rispettosa, tifando per la propria squadra e non contro quella avversaria. Allo stesso tempo, conoscere le principali regole del gioco del calcio e quindi capire le scelte arbitrali anche nel caso in cui non siano condivise e infine sapere accettare il risultato della partita qualunque esso sia.

Questo è essenzialmente lo scopo principale dei due incontri che gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’IC Vasari di Arezzo, nell’ambito dell’insegnamento di educazione civico/sportiva, faranno insieme ai loro docenti, non solo di scienze motorie. La location prescelta è la sala del quartiere di Porta del Foro.

Gli ospiti saranno: al primo evento, previsto per giovedì 20 febbraio, il delegato provinciale del CONI Alberto Melis, Ugo Bonelli per la Polizia di Stato e un arbitro della locale sezione AIA. Al secondo, in programma mercoledì 5 marzo, Paolo Bertini per l’Arezzo Calcio, due giocatori amaranto e i rappresentanti di Arezzo Ovunque.

Il progetto, che era stato ideato inizialmente dalla S.S. Empoli, si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione, è previsto inoltre l’ingresso per le classi partecipanti, offerto dalla S.S. Arezzo, a una partita casalinga.