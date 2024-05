Ipertensione arteriosa, al via la campagna informativa in 19 farmacie toscane

Firenze, 16 maggio 2024 – In occasione della 20esima Giornata Mondiale contro l’ipertensione arteriosa, inizia venerdì 17 maggio 2024 la campagna informativa, patrocinata da Assofarm, volta a sensibilizzare i cittadini sul tema e a diffondere una corretta cultura della prevenzione a livello nazionale. Sono 19 le farmacie comunali del gruppo Farma Acquisition Holding che hanno aderito all'iniziativa in Toscana: otto a Scandicci, cinque a Lucca, una a Bagni di Lucca, due a Capannori e tre a Pontedera. Le farmacie, oltre ad esporre le locandine della campagna, informeranno i clienti sui rischi connessi all'ipertensione arteriosa e forniranno tutto il materiale necessario a promuovere una maggior conoscenza di questa patologia.

Con oltre 15 milioni di italiani affetti da ipertensione arteriosa, la campagna vuole infatti rendere i cittadini pienamente consapevoli dei rischi che questa condizione comporta per la propria salute, invitandoli ad approfittare dell’occasione per ottenere maggiori informazioni sulla presenza o meno di possibili aritmie, come la fibrillazione atriale, tra i principali fattori di rischio per ictus. Stando ai dati Istat, infatti, un costante e regolare monitoraggio della propria pressione sanguigna permetterebbe di prevenire oltre l’80% dei decessi annuali registrati in Italia.

Questo l'elenco delle farmacie aderenti:

Scandicci (FI)

Farmacia 1 – via Donizetti 16a

Farmacia 2 – via Giotto 65/b

Farmacia 3 – via Donizetti, 80

Farmacia 4 – via Aleardi 2

Farmacia 5 – via Baccio da Montelupo 14/a-14/b

Farmacia 6 – via Pisana 174

Farmacia 7 – via Monti 18

Farmacia 8 – via Pace Moniale 86

Lucca

Farmacia 24 Ore – piazza Curtatone 7

Farmacia San Vito – via Pesciatina 38

Farmacia S. Quirico – via per Camaiore 1162

Farmacia S. Angelo – via Puccini 1602

Farmacia Nozzano – via di Balbano 5

Bagni di Lucca

Farmacia Fornoli – via Papa Giovanni XXIII 21

Capannori

Famacia Capannori centro – piazza Aldo Moro 4

Farmacia Capannori Nord – viale Europa 1

Pontedera

Farmacia 1 – piazza Unità d'Italia 7

Farmacia 2 – viale Italia 8

Farmacia 3 – via Roma 178