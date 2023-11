Incontri di alfabetizzazione digitale gratuiti e personalizzati in Biblioteca

Arezzo, 28 novembre 2023 – La crescita esponenziale del progresso tecnologico e la recente rivoluzione telematica hanno stravolto in modo trasversale ogni ambito ed ogni settore della società. Questo grande cambiamento ha creato un profondo solco generazionale e una gran parte della popolazione si trova disorientata ed esclusa dai moderni sistemi tecnologici, che aziende e pubbliche amministrazioni hanno attivato per qualsiasi tipo di richiesta (acquisti on-line, richieste, dichiarazioni, permessi, ecc.)

Per questo motivo partirà dal prossimo martedì 5 dicembre fino al 2 aprile 2024 un ricco calendario di incontri dedicati a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza per risolvere alcuni dubbi o vogliono un aiuto per utilizzare al meglio i programmi software del proprio computer o del proprio cellulare, tablet, ecc.

Il servizio, completamente GRATUITO, sarà effettuato nei locali della Biblioteche della Rete Documentaria Aretina, sempre in orari pomeridiani per permettere il più possibile a tutte le tipologie di cittadini di poter partecipare.

Un esperto sarà a disposizione degli utenti alle prese con i mille problemi da risolvere, come l’uso della posta elettronica, l’utilizzo dello SPID, le ricerche su internet o l’utilizzo dei dispositivi mobile touchscreen, il salvataggio di foto e musica, il passaggio dati tra pc e smartphone e tanto altro ancora, ma non per assistenza hardware.

Questi incontri si rivolgono alle persone che desiderano colmare le proprie paure e limiti nell’uso della tecnologia, unici veri ostacoli all’apprendimento, per imparare ad orientarsi e trovare ogni volta, in autonomia, la strada giusta per la soluzione.

Gli incontri, organizzati grazie anche al sostegno di Regione Toscana, saranno realizzati nelle sedi della Biblioteche comunali di: Arezzo, Bibbiena, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Terranuova Bracciolini e presso la Mediateca CRED di Ponte a Poppi.

Il servizio di assistenza informatica può essere prenotato telefonicamente o tramite e-mail agli indirizzi delle biblioteche coinvolte. Tutte le date, sedi e orario sono disponibili online nel sito della Rete Aretina all’indirizzo arezzo.biblioteche.it