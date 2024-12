Incidente sul lavoro, grave un operaio schiacciato da una pressa per l'imbottigliamento del vino

rezzo, 18 dicembre 2024 – Infortunio sul lavoro avvenuto in una fattoria in località Vialla nel comune di Castiglion Fibocchi, in gravi condizioni il 40enne rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione stamani intorno alle 10 l'uomo sarebbe stato schiacciato da una pressa per l'imbottigliamento del vino. Ma l'episodio è ancora tutto da chiarire, il compito aspetterà ai carabinieri intervenuti sul posto insieme agli ispettori del lavoro.

L'elisoccorso Pegaso è atterrato nel piazzale dell'azienda Oml, che produce bobine e questo ha generato, in un primo momento, confusione sulla notizia.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 da Arezzo e Ambra,

anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l'uomo.

L'operaio attualmente si trova alle Scotte di Siena dove è arrivato in codice rosso.