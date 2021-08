Massa, 29 agosto 2021 - A Massa tutti sono ancora sotto choc per l'incidente accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Uno scontro tremendo, in cui un'auto ha travolto due ragazze in motorino scaraventandole a metri di distanza. Entrambe in codice rosso, sono state trasferite all'ospedale di Cisanello. Una resta grave, l'altra è leggermente migliorata.

I loro genitori, i parenti e gli amici sono increduli e in ansia. La madre di una delle due giovani (le due hanno 16 e 18 anni) ha lanciato un appello su Facebook insieme ad altri familiari. La sorella di una delle ragazze si è rivolta direttamente a chi ha investito le giovani e non si è fermato: "Costituisciti, vai alla polizia".

Una vicenda sulla quale indaga la polizia stradale, che attraverso le telecamere di sicurezza della zona e altri elementi cerca di ricostruire il puzzle e risalire a chi ha investito le due ragazze. Ci sono dei testimoni. "Era una macchina nera, di piccola cilindrata, sopra c'erano due giovani", è la descrizione che fornisce chi ha visto l'incidente che è accaduto in viale Roma.

Intanto, sottoposte a tutte le cure del caso, le due ragazze restano ricoverate a Cisanello. Una sta un po' meglio. Un barlume di speranza in una vicenda che lascia la città sconvolta.