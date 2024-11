Schianto tra furgone e camion in autostrada: muore 56enne

Barberino di Mugello (Firenze), 8 novembre 2024 – Un impatto devastante, un furgone che tampona un camion. E’ la tragica scena che alle prime ore di questa mattina, 8 novembre, si sono trovati davanti agli occhi gli automobilisti che transitavano lungo l’autostrada A1, Milano-Napoli, all’altezza di Barberino del Mugello.

Nello scontro l’uomo di 56 anni alla guida del furgone è morto in seguito ai gravissimi traumi. E’ successo poco dopo le 6,30 al chilometro 262 in direzione Bologna. Il 56enne è stato estratto dal groviglio di lamiere dai vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo, purtroppo però le sue condizioni erano talmente gravi che era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso che è stato poi annullato dal momento che il 56enne è morto in strada. L’autostrada è rimasta chiusa per oltre un’ora per permettere alla polizia stradale, al personale della direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia e ai soccorritori di liberare la carreggiata.

Serena Valecchi