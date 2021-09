Spoleto (Perugia), 19 settembre 2021 - Da ieri un incendio di grosse dimensioni devasta i boschi di Spoleto. Le fiamme hanno divorato dieci ettari. Subito sono stati allertati i soccorsi, con l’intervento dei vigili del fuoco di Spoleto. Intanto le operazioni di contenimento e spegnimento vanno avanti. In arrivo il secondo canadair per domare le fiamme in località Francocci. In azione anche un elicottero della regione e diverse squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto anche da Todi e Centrale Perugia, coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento.

