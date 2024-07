Inaugurazione nuova sede di Autoscuole Chianucci

Arezzo, 9 luglio 2024 – Domenica 14 luglio alle ore 18,00 in via Europa 21, Rassina, si terrà l’inaugurazione dell’Autoscuola - Autonoleggio Chianucci, sede ampliata e rinnovata nella quale confluiranno al piano terra gli uffici, mentre al piano superiore verrà mantenuta l’esposizione di auto d’epoca e dei trofei, targhe e riconoscimenti avuti nel corso di questi lunghi 58 anni di stimata attività.

L’attività delle Autoscuole Chianucci nasce nel 1966 a Rassina, fondata da Giancarlo Chianucci e tramandata di padre in figlio fino alla terza generazione.

Con il passare degli anni l’impegno e la passione non sono venuti meno, così continuando con professionalità, serietà ed esperienza sull’esempio paterno, i figli Aurelio, Stefania e Silvia hanno aperto, oltre alla sede storica di Rassina, nuove agenzie: Soci, Bibbiena, Capolona e Arezzo nelle quali lavorano anche i nipoti, terza generazione della numerosa famiglia Chianucci.

Le Autoscuole Chianucci sono un punto di riferimento in Casentino e nella provincia di Arezzo per il rilascio di patenti di ogni categoria, la gestione di pratiche auto con assistenza e servizi per gli automobilisti, noleggio veicoli moderni adatti alle esigenze sia di lavoratori in trasferta che di turisti, furgoni per ogni esigenza di trasporto, pulmini ideali per trasferte sportive, scolastiche e familiari, auto per matrimoni e vendita di auto d’epoca.

Il sindaco Lorenzo Remo Ricci e il consigliere delegato al Commercio e attività produttive, Anna Lisa Vignali consegneranno una targa di riconoscimento, da parte dell’Amministrazione del comune di Castel Focognano, ad Aurelio Chianucci per l’attività svolta con dedizione al servizio della comunità locale apprezzata e conosciuta in tutto il territorio casentinese e aretino.

“E’ un doveroso riconoscimento ad una attività così importante che è nata proprio nel nostro territorio comunale quasi 60 anni fa, che si è sempre distinta per professionalità, affidabilità e competenza e che proprio grazie a tutto questo, non solo è perdurata con successo nel tempo, ma si è ampliata offerendo nuovi e più moderni servizi. Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione di Castel Focognano, alla famiglia Chianucci che con orgoglio e vanto porta avanti questa attività” ha dichiarato il Sindaco Lorenzo Remo Ricci.