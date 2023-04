Inaugurato il Presepe Pasquale di Gricignano

Arezzo, 3 aprile 2023 – Sempre più ricco di particolari il Presepe Pasquale di Gricignano è stato inaugurato domenica 2 aprile con una partecipatissima cerimonia in cui erano presenti anche il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore Francesca Mercati.

Nell’edificio della ex Scuola Elementare è custodita quest’opera che ogni anno viene arricchita di particolari dagli organizzatori che tanto tengono alla tradizione di questo particolare presepe che racconta gli ultimi 3 anni di vita di Gesù fino alla sua resurrezione.

Il comune ringrazia tutta la comunità della popolosa frazione e in particolar modo la Pro Loco di Gricignano che tramanda ormai da anni questa particolarità del nostro Borgo che è fiore all’occhiello della cultura umana e religiosa della città, simbolo dell’artigianato e della capacità artistica di tutti coloro che da sempre hanno contribuito a renderlo unico nel suo genere.

Ricordiamo infatti che il Presepe Pasquale di Gricignano, seppure abbia poi ispirato altri artisti a realizzane di propri, è stato il primo esempio in Italia, un presepe in cui sono rappresentate le scene delle vita di Gesù raccontata nei vangeli e che culminano con la sua passione, morte e resurrezione.

Fino al 25 aprile sarà possibile vedere questa opera nei giorni festivi dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, nei prefestivi dalle 15 alle 19 nella sede della pro Loco in via G. Di Vittorio 65, assieme alla mostra fotografica realizzata con gli scatti dei pellegrini che hanno attraversato nei mesi scorsi la via di San Francesco dal Santuario de La Verna ad Assisi.