In via Vittorio Veneto una nuova apertura

Arezzo, 28 luglio 2023 – In via Vittorio Veneto si accende una nuova vetrina. Determinazione e passione per la ristorazione hanno spinto Massimo Wang un giovane 26enne di origini cinesi a trasformare il secolare bar in un ristorante di piatti tipici asiatici mantenendo la storica insegna “La senese 1934” alzata nei primi decenni del Novecento e capace di rinnovarsi a distanza di quasi un secolo aggiungendo la scritta “Gyoza” che tradotta significa ravioli. Ed i ravioli sono proprio la specialità del locale pronto a vincere la sfida e a diventare un punto di riferimento per la ristorazione. Sushi di carne e ravioli vegetariani e di carne saranno i piatti che caratterizzeranno quotidianamente a pranzo e a cena il variegato menù. C'è soddisfazione da parte di chi ha visto concretizzare un sogno. “Sono soddisfatto” commenta l'imprenditore Massimo Wang “per aver portato a termine il mio sogno di aprire il ristorante. Dietro a questa attività c'è tanto impegno concretizzato con l'inaugurazione alla quale hanno partecipato numerose persone, amici e autorità cittadine. Siamo onorati dei complimenti ricevuti e adesso inizio un nuovo percorso lavorativo professionale. Insieme a me c'è un valido e preparato staff in cucina capace di far conoscere e apprezzare i nostri piatti”. Sono cinque le persone che lavoreranno nel ristorante. Bellissima la cucina a vista dove in diretta e sotto gli occhi della clientela saranno cucinati ravioli e sushi. “Puntiamo molto sulla qualità del prodotto” garantisce Massimo Wang “I ravioli sono freschi fatti a mano e cucinati al momento dalle cuoche. Sapori unici e particolari sia vegetariani per esempio con cavolo, germogli di soia, funghi tra cui le orecchie di Giuda, la verza, ma anche di kobe la saporita carne giapponese oltre a quelli di carne suina e bovina e fornita dalla conosciuta macelleria di via Vittorio Veneto a pochi passi dalla nostra attività. Mi piace collaborare con i colleghi della strada nell'ottica di condividere e creare rete tra le attività del quartiere”. Benvenuto quindi al nuovo locale. L'inaugurazione ha coinvolto numerose persone e adesso il titolare del ristorante “La senese 1934 – Gyoza” e il suo staff si preparano ad accogliere la clientela. Soddisfazione anche da parte della direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi. “Una nuova apertura nel quartiere di Saione è sempre un evento che l'associazione apprezza nella convinzione che via Vittorio Veneto rappresenti una valida arteria commerciale viva e vitale dal punto di vista imprenditoriale”. I lavori di ristrutturazione del locale hanno restituito anche un fascino alle pareti recuperando gli originali mattoni. Un bel colpo d'occhio che rende l'ambiente ancora più ospitale. A dare il benvenuto anche un bellissimo dipinto con una veduta del panorama di Arezzo che si unisce al murales raffigurante figure cinesi, con la muraglia e l'esercito in terracotta, tratteggiate a colpi di bombolette spray da un noto writers che ha arricchito con la sua arte il locale.