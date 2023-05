In tre giorni aggredisce quattro donne per rapina, arrestato dalla polizia

Terni, 30 maggio 2023-Arrestato dalla polizia un rapinatore seriale di donne; quattro le vittime tra sabato e lunedì, di cui tre anziane rimaste ferite. Si tratta di un romeno di 26 anni, pregiudicato, tossicodipendente e senza fissa dimora. L'ultimo colpo nel pomeriggio di ieri in zona Città Giardino, dove il malvivente ha aggredito una 87enne che portava a spasso il cane per rubarle la borsa. La signora è rimasta ferita: in ospedale le hanno riscontrato lesioni guaribili in 10 giorni. Il balordo è stato inseguito da un passante ma è riuscito a fuggire, prima di essere rintracciato poco dopo dalla polizia in casa di un amico, ignaro della situazione.

Il 26enne è stato quindi riconosciuto dagli agenti, che lo ricercavano, come l'autore delle tre rapine messe a segno sabato scorso: due ai danni di anziane per prendere loro la borsa e una ad una giovane donna per strapparle la catenina. Quest'ultima vittima era riuscita a filmare l'aggressore. E' stato arrestato per rapina aggravata e lesioni.