In pista come in azienda, gli insegnamenti della F1 aiutano la gestione delle imprese

Firenze, 15 maggio 2024 – Come sarebbe se si riuscisse a portare in azienda la passione bruciante, l’efficienza e il senso di fare squadra di un team di Formula 1? L’intervento di Luigi “Gigi” Mazzola, ex ingegnere di pista della Ferrari di Michael Schumacher ha strappato applausi dagli oltre cento imprenditori veneti che hanno partecipato a Let’s Experience in un garage a Falzè di Trevigliano, in provincia di Treviso. “Un’unica visione, un’unica direzione, un’unica condivisione. E’ questa la formula vincente perché come nelle corse: vincono la macchina più veloce, non il singolo motore, il cambio migliore o sospensioni. Alla fine, vince l’azienda come frutto di lavoro di tutti i reparti e questo comporta la condivisione degli obiettivi, lavorare connessi con una forte cooperazione all’interno perché la competizione deve essere all’esterno”.

E ancora l’importanza di fare aggregazione, come ha sottolineato Fabio Guidi Aureli, direttore commerciale Monza Calcio, e come ha sottolineato Gianluca Zambrotta, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore, l’importanza di fare squadra: “Se riguardo a quel bellissimo 2006, eravamo 23 ragazzi sulla tetta del mondo: tutti tifavano tutti, eravamo uniti e questo ci ha reso campioni del mondo. Lo sport è un veicolo fantastico di valori, di sogni, ma dove impari anche dagli errori”.

Dallo sport all’azienda, tanti i relatori che hanno affrontato le varie declinazioni del tema “Innovazione e strategia” al centro dell’evento dedicato alla formazione imprenditoriale attraverso l’esperienza di altri imprenditori e leader si successo che si è svolta lo scorso 9 maggio a Falzè di Trevigiano. Si è parlato di leadership, misurazione della soddisfazione del cliente ma anche di fiducia, come ha sottolineato Sebastiano Zanolli, conferenziere e scrittore con un background manageriale importante presso aziende leader quali Adidas e Diesel, che ha parlato di sviluppo del potenziale umano, o l’importanza di saper gestire a livello globale le sfide che ci impone la nuova era, come ha sottolineato Alberto Baban, imprenditore di prima generazione, Cavaliere della Repubblica Italiana e Presidente di VeNetWork, una società per azioni con capitali privati che si configura come un acceleratore d’impresa e coinvolge 76 imprenditori veneti. Con Alessandro Angelon si è parlato di private equity e di un nuovo modo di fare azienda, ma anche di innovazione e sostenibilità, così come della qualità della filiera, soprattutto quando si trattano prodotti alimentari. Il ricercatore canadese Pierre-Majorique Leger ha invece presentato un rivoluzionario metodo che misura il coinvolgimento emozionale e il livello di soddisfazione dell’utente finale attraverso l’approccio scientifico delle neuro-scienze.