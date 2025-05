In arrivo 25.000 euro di contributi per progetti contro la violenza di genere

Arezzo, 21 maggio 2025 – 25.000 euro di contributi per progetti contro la violenza di genere. La soddisfazione dell’assessore Giovanna Carlettini

“Ancora risorse a favore di enti, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, per progetti contro la violenza di genere. Stiamo portando avanti un lavoro educativo, un’opera di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti dei cittadini, in particolare delle giovani generazioni, potendo contare sull’alleanza con il terzo settore, un tessuto che in città, come noto, si distingue per professionalità, competenza e spirito solidale”.

Commenta così l’assessore Giovanna Carlettini l’uscita del nuovo bando per l’erogazione dei fondi suddetti destinati ad attività da svolgersi nell’arco temporale compreso tra il primo settembre e il 31 dicembre 2025 e attinenti agli ambiti formativo, educativo, sportivo, artistico, culturale. I primi cinque progetti beneficeranno progressivamente del rispettivo contributo.

“Discriminazione, violenza fisica e morale nei confronti delle donne e nella relazione tra i sessi – conclude l’assessore – sono ostacoli che frenano il perseguimento di una eguaglianza sostanziale. Per noi rappresentano parole e criticità che non devono più appartenere al vocabolario e al tessuto sociale di Arezzo”.

Scadenza per la presentazione dei progetti: le 12:00 di lunedì 23 giugno. Tutte le informazioni su https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/bando-lerogazione-contributi-diretti-rivolto-ad-entiassociazioni-realizzazione-2