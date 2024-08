In A1 con un chilo di hashish

Arezzo, 19 agosto 2024 – La Polizia di Stato di Arezzo, nel corso di questo fine settimana, ha intercettato e arrestato lungo l’autostrada del sole, due trafficanti di droga trovati in possesso di 1 chilo di hashish.

Erano da poco passate le 22 di sabato, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle ha fermato per un controllo una Volkswagen Golf con targa italiana e a bordo due giovani di 19 e 25 anni, nati e residenti in provincia di Arezzo.

Alla richiesta dei motivi del loro viaggio, i giovani non hanno fornito spiegazioni convincenti, palesando, invece, un ingiustificato nervosismo, che ha fatto insospettire gli investigatori.

Sebbene a prima vista sembrasse tutto a posto, i poliziotti decidevano di approfondire il controllo, perquisendo l’autovettura e rinvenendo, occultati nei cassetti portaoggetti posti sotto ai sedili anteriori, 10 panetti di hashsish da 100 grammi lordi cadauno avvolti con cellophane trasparente.

Colti sul fatto, i due giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell ’A.G. in attesa del processo per direttissima, mentre l’auto e lo stupefacente sono stati sequestrati per la successiva confisca.

Ma i poliziotti aretini non si sono fermati all’autovettura ed hanno perquisito il domicilio dei due arrestati, rinvenendo un altro chilo di sostanza stupefacente sempre del tipo hashish.