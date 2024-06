In 6500 al concerto di Cortona Comics, la soddisfazione degli organizzatori

Arezzo, 1 giugno 2024 – La soddisfazione campeggia fra gli organizzatori del concerto di Cortona Comics, la manifestazione musicale che si è tenuta ieri sera allo stadio Santi Tiezzi ha fatto il pieno di pubblico e si è svolta nella massima serenità. Un fiume di giovanissimi ha invaso l’impianto sportivo della Maestà del Sasso, molti anche i «millenials» e le famiglie presenti grazie all’offerta di artisti variegata. Dalla star emergente Clara all’affermato paladino dei «GenZ», Alfa, con in mezzo il più sofisticato artista della «line up», Achille Lauro.

Dopo aver venduto in prevendita il grosso dei biglietti disponibili, le rimanenze sono state bruciate nei giorni precedenti e negli acquisti dell’ultimo minuto. Nonostante un meteo instabile che ha annacquato gli spettatori per alcuni minuti, la gente non ha smesso di affluire al concerto. Risultato? 6500 biglietti staccati, capienza al tutto esaurito e ottimo riscontro anche per la parte ristoro.

La manifestazione organizzata da Cortona Sviluppo, società «in house» dell’Amministrazione comunale, si è dimostrata un successo di pubblico e sostenibile dal punto di vista economico anche nella seconda edizione. Grazie alla collaborazione di Mengo Music Fest, We ar srl, Agenzia Whodo, è stata vinta anche la sfida della formula: non più un solo artista di richiamo, ma più interpreti della scena musicale contemporanea. In crescita le presenze rispetto alla scorsa edizione con Tananai e un’organizzazione ancora più complessa per la gestione di tre artisti differenti.

Da parte dell’Amministrazione comunale, il ringraziamento agli organizzatori, a tutte le autorità coinvolte, alla Prefettura di Arezzo, Questura, forze dell'ordine, di protezione civile e soccorso, Vab e Misericordie, Polizia municipale, dipendenti del Comune, addetti alla sicurezza e all’associazione Cautha per la proposta di intrattenimento dei deejay. L’Amministrazione comunale esprime il proprio apprezzamento in particolare all’impegno di Cortona Sviluppo nella realizzazione di tutto il festival Cortona Comics che conclude la seconda edizione proprio questo fine settimana.