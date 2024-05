Illustrazione dei soggetti delle ‘lance d’oro’ 2024, l’incontro

Arezzo, 13 maggio 2024 – Si svolgerà venerdì 17 maggio, alle ore 21,15, il tradizionale incontro per illustrare i soggetti a cui saranno dedicate le ‘lance d’oro’ delle ormai imminenti Giostre del Saracino. Organizzata dalla Società storica aretina d’intesa con i Quartieri a rotazione, l’iniziativa è in programma quest’anno nella sede del Quartiere di Porta Santo Spirito, nel Bastione di Ponente in via Spinello.

Ad illustrare la figura di Giorgio Vasari (1511-1574), cui è dedicata la lancia d’oro della Giostra di giugno nel 450.o anniversario della morte, sarà lo storico dell’arte Michele Loffredo.

Nato ad Arezzo, Vasari fu pittore, scultore e scrittore d’arte. Artista ufficiale di Cosimo I dei Medici, fu tra i maggiori architetti del manierismo toscano. A Firenze ideò la sistemazione degli Uffizi e diresse la ristrutturazione e decorazione di Palazzo Vecchio; ad Arezzo il Palazzo delle Logge; a Pisa il Palazzo dei Cavalieri. Le “Vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani” sono una fonte essenziale per la pittura italiana. A Vasari sarà dedicata la lancia in palio nella Giostra di San Donato del 22 giugno, 145.a edizione dell’epoca contemporanea.

A parlare della figura di Francesco d’Assisi, e in particolare dell’episodio delle stimmate di cui ricorre l’ottavo centenario che ha dato origine alla dedica della lancia d’oro, sarà invece Pierluigi Licciardello, studioso di agiografia medioevale.

Francesco nato ad Assisi nel 1182 in una famiglia di mercanti, si dedicò ad assistere gli indigenti e alla penitenza. Dalla sua opera derivarono i tre ordini francescani, la cui “regola” fu approvata nel 1223. Secondo la tradizione religiosa, Francesco ricevette sul monte della Verna, due anni prima della morte, le stimmate al costato, alle mani e ai piedi ossia la riproduzione delle piaghe di Gesù. È patrono d’Italia insieme a Caterina da Siena. Al santo assisano sarà dedicata la lancia d’oro che i Quartieri si contenderanno in Piazza Grande nell’edizione di settembre.

L’incontro al Quartiere di Porta Santo Spirito sarà aperto alla cittadinanza e si concluderà con un dibattito al quale tutti gli intervenuti potranno partecipare. Saranno fra gli altri presenti autorità del Comune e della Giostra. Coordineranno l’incontro Giacomo Magi, rettore del Quartiere di Porta Santo Spirito, e Luca Berti, presidente della Società storica.