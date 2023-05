Il Rotary visita il Centro di Dinamica Sperimentale dell'Osmannoro

Firenze, 11 maggio 2023 - Attenzione al territorio e alle sue eccellenze. È questo uno dei propositi del Rotary Club Firenze Est, che ha voluto visitare il Centro di Dinamica Sperimentale dell'Osmannoro e vedere dal vivo una tra le più grandi camere anecoiche d'Europa e del mondo, in grado di mettere in evidenza interferenze tra apparecchiature elettriche e capace di contenere due locomotori poggiati su rulli che permettono di fare prove fino a 400 km/h.

L'impianto è stato voluto da Maurizio Gentile, Amministratore Delegato di RFI fino allo scorso anno. Organizzata dall'Ing. Gian Luigi Giuliattini Burbui - Past President del Club Firenze Est, a sua volta già responsabile dell'Alta Vigilanza sull'Alta Velocità Italiana – la visita dei soci è stata guidata da Fabio Senesi, attuale Responsabile della Direzione Ricerca e Sviluppo di RFI, e da Luca Ricciardi, Responsabile del Centro di Dinamica dell'Osmannoro.

“Abbiamo conosciuto l'impegno e i risultati dell'attività svolta su un'area di 5 ettari con 20.000 metri quadrati coperti da tre grandi fabbricati - spiega Giuliattini Burbui - dove si svolgono prove elettriche e meccaniche, prove e sperimentazioni su materiali, componenti e sottosistemi elettrici ferroviari, sfruttando anche le potenzialità del sistema di alimentazione multi tensione e dei banchi prova innovativi. In particolare, nella camera anecoica, una delle più grandi del mondo, si può provare l'emissione di interferenze elettromagnetiche di un locomotore posto su un banco a rulli che consente di raggiungere velocità fino a 400 chilometri orari. Straordinaria anche la passeggiata tra i treni nei laboratori dove si eseguono le valutazioni per la messa in servizio, base di tutta la sicurezza di viaggio. Ma ancora più straordinaria – conclude Giualiattini Burbui - è la passione con cui i tecnici incontrati, tra cui alcuni della "vecchia guardia", che non hanno perduto nulla della competenza e gioia con cui svolgono e hanno svolto il loro lavoro”.