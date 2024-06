Il Rotary Firenze Lorenzo il Magnifico: in un anno 13 service dedicati ai fragili

Firenze, 28 giugno 2024 - Non poteva essere più gradevole il clima che si respirava ieri sera all’incontro per il passaggio della campana tra il presidente uscente Emanuele Amodei e il nuovo presidente Raoul Masini. Protagonisti della serata però sono stati i soci del Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, presenti quasi al completo, e gli ospiti che hanno voluto celebrare l’operato del Club rotariano fiorentino con il loro plauso e la loro partecipazione. "Un momento importante – ha spiegato Amodei – quello del passaggio della campana e del tradizionale collare, che ogni anno si svolge tra il presidente uscente e quello entrante. Si tratta infatti di due simboli fondanti, che testimoniano il passaggio – continuo perché annuale - dal vecchio al nuovo, generando un movimento perpetuo e costruttivo che emula quello della ruota, simbolo appunto del Rotary International. Nel corso dell’annata che sta per concludersi e che mi ha visto alla presidenza – ha continuato Amodei – abbiamo partecipato a dieci eventi culturali che ci hanno permesso di approfondire e consolidare l’amicizia tra soci e a completare 13 service di carattere socio-sanitario, per un totale di 21.500 euro. Solo alcuni esempi: i nostri service hanno coinvolto CUI i Ragazzi del Sole, Precious Hands - per il finanziamento di servizi sanitari in Togo -, Voa Voa Amici di Sofia Aps, Artemisia, Progetto Libellula e LILT.” Ad allietare la serata, che si è conclusa con la consegna dei Paul Harris (massima onorificenza rotariana) a Stella Nomascolo, Silvia Guetta, Giuseppe Santo, Pino D'Aliesio e Carlo Steinhauslin, è stata la bellissima voce della cantante Linda Gambino.