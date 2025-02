Il rilancio di Arezzo Fiere, una primavera di «Passioni»

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Dopo gli ultimi due weekend da tutto esaurito, con migliaia di arrivi ad Arezzo Fiere, i padiglioni di via Spallanzani si preparano a mettere a segno altri mesi di importantissimi eventi in termini di pubblico. Il rilancio della fiera aretina passa da un calendario multiforme di eventi.Ricchissimo il calendario delle manifestazioni previste entro fine marzo, tra novità e grandi ritorni. Così dopo i 20mila delle Pulci e l’invasione di Esotika, dietro l’angolo c’è Passioni in Fiera. Per dirla con il presidente di Arezzo Fiere Ferrer Vannetti: «la formula vincente è la duttilità e la capacità di recepimento delle varie esigenze di partecipanti e visitatori». «Il calendario delle manifestazioni previste da qui a fine marzo è molto ricco: sono in programma eventi che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati- prosegue il presidente di Arezzo Fiere - dalla multiformità espositiva portata da Passioni in Fiera, agli approfondimenti anche nel campo dei tatuaggi, in quello dei fumetti, e infine la prima edizione di ExpoArte Arezzo. Una raffica di aventi di alto livello a cavallo tra inverno e primavera». Prossimo evento “Passioni in Fiera”: dal 15 al 16 marzo torna l’appuntamento con creatività, artigianato, sport e benessere. Due giorni pensati per gli amanti della manualità, del fai-da-te, dello sport, del vivere sano e di tutto ciò che alimenta l’anima e il corpo. Con un unico biglietto sarà possibile visitare negli stessi giorni anche “Arezzo Tattoo Convention” per scoprire le ultime tendenze dell’arte del tatuaggio, e “Arezzo Nirvana”, la Fiera del benessere e dell’esoterismo con Mostra Mercato, spettacoli e conferenze.

Contemporaneamente a “Passioni in Fiera”, ma in questo caso con un biglietto separato, Arezzo Fiere e Congressi presenterà anche quest’anno la “Mostra del Disco e Fumetto” nel Padiglione 6, con espositori di fumetti e dischi da collezione, videogiochi, manga e figurine. Novità sarà poi “Expoarte Città di Arezzo” la nuova Mostra Mercato di Arte Moderna e Contemporanea, che si terrà il 29 e 30 marzo con la Direzione artistica di Gianni e Matteo Zucca e la presenza di gallerie selezionate da tutta Italia, tra artisti affermati e i più interessanti autori emergenti. «Eventi che testimoniano – spiega Vannetti - come sia in atto il pieno e definitivo rilancio della Fiera a tutti i livelli».