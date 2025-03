“Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente” con Fondazione Veronesi

Arezzo, 27 marzo 2025 – Mercoledì 2 aprile la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Laura Carlini, sarà presente presso il negozio Lapini in Corso Italia, 70, ad Arezzo, per l’evento di raccolta fondi con degustazione di schiacciate e vellutata al pomodoro e di olio del Podere Ortica a conclusione dell’ottava edizione de “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente®”. Questa iniziativa di Fondazione Veronesi, che si svolge in tutta Italia grazie alla mobilitazione di numerosi volontari, raccoglie fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica. La piattaforma, finanziata da Fondazione Umberto Veronesi ETS, che avrà la durata di 5 anni, coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – principale polo di ricerca e cura pediatrica in Europa - come centro di riferimento, il Laboratorio di diagnostica centralizzata della Clinica Oncoematologica di Padova, il Dipartimento di oncologia sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e il Department of Leukaemia dell’MD Anderson Cancer Center (Houston USA) come centri di supporto.

La leucemia mieloide acuta (LMA) è un tumore raro del sangue che origina nelle cellule staminali presenti nel midollo osseo e si sviluppa rapidamente diffondendosi in tutto l’organismo. Rappresenta il 20% di tutti i casi di leucemia acuta osservati in età pediatrica, dato che si traduce - in Italia - in circa 70 nuove diagnosi all’anno nella fascia 0-18. La LMA è una malattia ancora non del tutto conosciuta dal punto di vista genetico e molecolare, soprattutto nelle sue forme recidive e refrattarie ai farmaci convenzionali, attualmente senza trattamenti efficaci. Sostenere questo progetto è fondamentale perché permetterà l’avvio della sperimentazione clinica – la prima in ambito europeo – della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer per il trattamento della leucemia mieloide acuta recidiva o resistente alle cure convenzionali.

“Sono molto grata ad Anna Lapini, titolare dell’omonimo negozio in Corso Italia, 70 per la disponibilità e la sensibilità che da anni dimostra verso Fondazione Veronesi e per l’impegno profuso nella realizzazione di questa iniziativa a sostegno della ricerca e della cura in ambito oncologico pediatrico. Ringrazio inoltre Francesca Bidini, fondatrice dell’azienda Podere Ortica per aver deciso ancora una volta di essere concretamente al fianco di Fondazione” - afferma Laura Carlini, responsabile della delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

A fronte di una donazione minima di 12 euro, sarà distribuita una confezione con tre barattoli in acciaio di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla preziosa e rinnovata collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Tra le novità di quest’anno la nuova collaborazione con AVIS Nazionale che, insieme al rinnovato accordo dell’Associazione Nazionale Alpini, supporteranno la manifestazione organizzando banchetti in piazza e punti di distribuzione grazie ai propri volontari e associati.

Per contattare la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi ETS è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI ETS

Nasce nel 2003 per volontà del Professor Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico, concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza, motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti. In più di vent’anni Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca. Per Fondazione Umberto Veronesi, cultura scientifica significa utilizzo sociale degli obiettivi e dei risultati della scienza.