Arezzo, 13 giugno 2023 – Il Palio dei Rioni Città di Castiglion Fiorentino approda al Ministero della Cultura. Questa mattina, nell'illustre cornice della Sala dell'Emeroteca del Palazzo del Collegio Romano, si sono accesi i riflettori sull'edizione 2023 del Palio dei Rioni che si terrà domenica 18 giugno alle ore 19 in piazzale Garibaldi. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Mario Agnelli insieme a una nutrita delegazione dell'Ente Palio composta da Federico Golini (Priore del Rione di Porta Fiorentina), Michele Falomi (Presidente del Rione Cassero), Lucia Casagni (Presidente del Rione di Porta Romana), dai coordinatori delle singole Commissioni che curano i diversi aspetti della manifestazione, dal Vicesindaco Devis Milighetti e dalla Consigliera comunale Beatrice Berti. Un'occasione per alzare il sipario della ribalta nazionale su un evento storico che, negli anni, è cresciuto in termini di risonanza e prestigio, registrando numeri di pubblico in costante ascesa.

“In questo contesto, voglio sottolineare gli sforzi e l’impegno dell’Ente Palio – illustra il Magistrato del Palio dei Rioni, Pierpaolo Mangani - un’associazione costituitasi pochi anni fa, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione sempre più strutturata ed efficiente a questa secolare manifestazione. Essere oggi al Ministero della Cultura è la prova che l’Ente Palio e i suoi Rioni stanno lavorando nella giusta direzione e con grandi margini di crescita. Il Palio di Castiglion Fiorentino è un palio in salute, sempre più sentito dalla cittadinanza castiglionese e, oggi, capace anche di imporsi sulla scena dei maggiori palii italiani”.

In occasione della conferenza stampa anche il drappo del Palio è uscito dal Santuario della Madonna delle Grazie del Rivaio a cui la manifestazione è storicamente dedicata e dove viene tradizionalmente custodito per tutta la settimana che precede la corsa. Presentata durante la Gara dei Musici e degli Sbandieratori di sabato scorso, e firmata quest’anno dall'artista e storica dell'arte castiglionese Francesca Tosca Robicci, l’opera intrisa di numerosi rimandi alla decorazione e all'architettura rinascimentali, raffigura La Vergine Maria a a cavallo secondo un'iconografia innovativa e ricca di simboli e significati nascosti, ideata appositamente per questo studio.

Nel corso della conferenza è stata, infine, annunciata anche la madrina del Palio 2023: si tratta della conduttrice televisiva Adriana Volpe, volto noto molto amato dal grande pubblico che, quest'anno, sarà testimonial della manifestazione presenziando sia alla corsa equestre nel tondo di piazzale Garibaldi sia all’imponente e maestoso corteo storico che, dalle 15, animerà il centro di Castiglion Fiorentino con una suggestiva sfilata di figuranti in costume, musica e bandiere.

“La nostra presenza qui al Ministero della Cultura è il segno che il Palio dei Rioni, la festa popolare per eccellenza della città di Castiglion Fiorentino, ha una rilevanza di tipo storico e culturale in costante evoluzione – dichiara il sindaco Mario Agnelli - Essere qui è un onore e, al tempo stesso, una responsabilità che ci spingerà, domenica prossima, in piazzale Garibaldi, a rappresentare le tradizioni italiane che sono un vitale patrimonio da tutelare”.