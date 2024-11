Il nuovo singolo di Marta Ferradini oggi a Punto Radio

Cascina (Pi) 27 novembre 2024 – E' Marta Ferradini, figlia d'arte, suo padre è il cantautore Marco, quello di "Teorema" una delle canzoni più suonate e cantate della musica italiana, l'ospite di oggi di cartoline digitali, il programma in onda alle 14 su Punto Radio condotto da Luca Doni con le incursioni di Alex Galli. Nell'occasione la cantautrice presenterà il suo nuovo singolo "Rane nella pancia", che dal 15 novembre è in radio e disponibile in digitale (Nar International/ Ada – Warner Music Italy).

“La canzone - dice Marta Ferradini - è nata alla fine di una storia d’amore impossibile, che proprio per la sua natura di impossibilità, mi ha lasciato senza voce, senza lacrime, senza senso e con la quale ho cercato di trovare appunto un senso, un nome, un suono a quello che avevo appena vissuto. Vorrei dire a tutte quelle persone che soffrono per amore che anch’io ci sono passata e quella che racconto è stata la storia d’amore impossibile per eccellenza Il titolo, non scelto a caso, vuole sottolineare l’ironia beffarda che si cela a volte dietro un nostro innamoramento".

Il videoclip, diretto da Namas Acerboni, è stato girato tra Milano e la Brianza, in particolare modo nello storico locale Bloom di Mezzago e racconta in modo simbolico, con questa rana-pupazzo che segue ovunque la protagonista, l’ossessione dell’innamoramento, che poi lascia andare alla fine del video quando incontra veramente “l’altro”, interpretato, con uno splendido cameo, dal cantautore Pierdavide Carone. Marta Ferradini è una cantautrice con illustri collaborazioni con altri artisti come Bungaro, con il quale scrive “Martarossa”, brano con cui arriva sul podio del Premio Bianca d’Aponte nel 2012, ha realizzato un album tributo a Herbert Pagani “La mia generazione: Marco Ferradini canta Herbert Pagani”, accanto a grandi artisti come Ron, Eugenio Finardi, Fabio Concato, Moni Ovadia. A ottobre 2023, dopo avere collaborato anche con il padre, ha pubblicato il appunto il suo primo ep cantautorale, “Martarossa” .