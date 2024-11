Il mondo del lavoro e le possibilità a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 19 novembre 2024 – Ogni giorno l’Amministrazione comunale viene interpellata da cittadini che non hanno lavoro o che vivono l’esigenza di cambiarlo. Ciascuno di essi riceve delle risposte, anche se magari non sono quelle che si attendono o nelle quali sperano.

Bisogna infatti essere chiari e trasparenti: i Comuni non sono più degli stipendifici nei quali la gente otteneva un impiego senza selezioni né concorsi, per simpatia o magari in cambio di voti e favori. E questo è sicuramente un bene, visti i vergognosi fenomeni di assistenzialismo, i favoritismi e lo sperpero di denaro pubblico che avevano prodotto, anche se, di contro, ha portato ad una drastica contrazione dell’organico dei dipendenti comunali che ormai è a mala pena sufficiente per portare avanti tutte le attività di loro competenza.

Minime sono anche le capacità di intervento per sostenere le aziende ed il territorio nello sviluppo dell’imprenditoria. Tra divieti di aiuti di Stato, risorse sempre più ridotte al lumicino e regole stringenti in materia di destinazione del territorio comunale, un Comune ormai vede ridotta in modo considerevole la possibilità di incidere concretamente su questo aspetto così rilevante nella vita di tutti noi.

Ciò che realmente possiamo fare è favorire l’incontro tra domanda ed offerta, soprattutto cercando di promuovere lo sviluppo delle professionalità cercate dalle imprese del territorio.

Oggi il lavoro c’è, anzi, forse non c’è mai stata tanta richiesta di manodopera da parte delle imprese. Il problema drammatico, che riguarda tutta l’Italia, è il clamoroso gap tra ciò che viene cercato e ciò che si trova a livello di competenze.

Per questo l’Amministrazione comunale ha in programma una serie di iniziative che cercheranno di colmare questa distanza: analisi dei fabbisogni, censimento delle persone alla ricerca di lavoro, creazione di eventi formativi volti a fornire le professionalità richieste, orientamento scolastico e post scolastico per i nostri ragazzi.

Purtroppo a volte la burocrazia non ci è amica: da mesi stiamo ancora aspettando l’elenco dei castiglionesi disoccupati, che non ci viene fornito dagli organi competenti adducendo ragioni di privacy.

Ciò nonostante andiamo avanti e già il 26 novembre presso l’aula magna della scuola Ghizzi organizzeremo un incontro di orientamento alla scelta delle scuole superiori, a beneficio di tutti i ragazzi che stanno frequentando la terza media e con la partecipazione di importanti aziende della nostra città.

Il mondo del lavoro è cambiato enormemente negli ultimi 15 anni, ma è vietato rassegnarsi e l’Amministrazione comunale non lascerà nulla di intentato per aiutare i suoi cittadini in questo bisogno primario.

Simone Gemini, Consigliere Comunale con delega all'Orientamento al Lavoro.