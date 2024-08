Il maltempo in agguato non fermerà la festa medievale

Volterra, 17 agosto 2024 - Le previsioni meteo annunciano pioggia in arrivo ma la grande macchina della festa medievale di Volterra non si fermerà. E così domani, 18 agosto, dalla mattina alla notte, è confermato l'appuntamento con la seconda domenica di rievocazione storica AD 1398. Una festa super collaudata da oltre 20 anni e che riporterà i visitatori indietro nel tempo fino a rivivere una giornata medievale. Mercanti, artigiani, musici, giocolieri, teatranti, artisti, notabili, dame e cavalieri, frati e contadini, soldati e falconieri. Centinaia di figuranti che si muovono tra le austere torri, i superbi palazzi e le chiese o tra le semplici case del villaggio e le tende degli accampamenti, sotto la mole della Fortezza Medicea. Un’occasione unica per rivivere, da mattina a notte, la magica atmosfera di Volterra nell’anno del Signore 1398 nel centro storico di Volterra e al parco pubblico Enrico Fiumi.