Il futuro del tabacco, se ne parla ad Anghiari

Arezzo, 30 settembre 2024 – Riflettori accesi sulla coltura simbolo della Valtiberina. Il nuovo appuntamento di Agri-innovazione, progetto promosso da Cia Arezzo in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, sarà infatti dedicato al tabacco.

Il focus di approfondimento, in programma lunedi 30 settembre alle ore 21, si terrà ad Anghiari, aperto dal sindaco Alessandro Polcri, all’Auditorium Pietro Mascagni, in via della Propositura.

Partendo dagli aspetti storico culturali, l’excursus si concentrerà sulle prospettive future della filiera, strategica per l’economia agricola locale, regionale e nazionale, soffermandosi sull’urgenza di completare il percorso di innovazione e sicurezza, avviato da tempo dalle imprese agricole della vallata.

Particolare risalto sarà dato al complesso tema della salute dei lavoratori e del rispetto dell’ambiente alla luce dello studio curato dalla Regione Toscana sull’essiccazione del tabacco, argomento che sarà affrontato dal dottor Marco Moncarini, Presidente di Sustenia srl.

Dell’esposizione dei lavoratori ad atmosfera pericolosa nella essiccazione del tabacco parleranno l’ingegner Luciano Di Donato, Direttore Lab IV Sicurezza degli impianti di produzione e trasformazione del DIT INAIL e l’ingegner Carlo Ugo Schiavoni, Direttore UOC Prevenzione e Sicurezza Area Est Azienda USL Toscana Sud Est.

Oggetto dell’intervento del dottor Gabriele Zappilli, Presidente della Compagnia Toscana Sigari, sarà il rapporto del tabacco tra tradizione e innovazione. Alla Presidente di Cia Arezzo Serena Stefani il compito di analizzare l’importanza e le prospettive di una filiera “da coltivare”; al Direttore di Cia Toscana Giordano Pascucci quello di affrontare la questione del valore della rappresentanza nella crescita delle imprese agricole; al Direttore di Cia Arezzo Massimiliano Dindalini quello di fare il punto sugli aspetti storico culturali della coltivazione.

Atteso l’intervento conclusivo della Vice Presidente della Regione Toscana con delega all’agricoltura Stefania Saccardi che illustrerà gli indirizzi politici per fornire un adeguato supporto alle oltre 200 aziende che in Valtiberina ancora lavorano nel settore.