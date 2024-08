Il dottor Carnesecchi è il nuovo direttore dell'area clinica della Asl Nord Ovest

Pontedera, 8 agosto 2024 – Il dottor Paolo Carnesecchi, direttore dell’anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Pontedera e Volterra - è stato nominato responsabile dell’area critica del dipartimento emergenza urgenza. Carnesecchi coordinerà quindi tutte le strutture di terapia intensiva, anestesia e rianimazione dell’Asl Toscana nord ovest. «Ringrazio la direzione – afferma Paolo Carnesecchi - per avermi affidato un incarico così importante e il dottor Paolo Roncucci che mi ha preceduto e mi ha lasciato in eredità un percorso ben delineato. Il coordinamento di tutte le terapie intensive e delle anestesie e rianimazioni presenti nei 13 stabilimenti ospedalieri della Asl è fondamentale per poter lavorare in un’ottica di rete, come ci ha insegnato l’esperienza vissuta durante la pandemia da Covid».