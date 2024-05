Il Coro di Stato Turco canta l’opera di Lorenzo Donati

Arezzo, 7 maggio 2024 – Nell’ambito della stagione musicale del Coro di Stato Turco, una delle realtà corali professionali più importanti del panorama mondiale, è stata eseguita l’opera “Bana Seni Gerek Seni” del compositore Lorenzo Donati. La composizione, commissionata dall’ente culturale turco, è stata eseguita sotto la direzione del M° Georg Grün, importante direttore di coro tedesco. Il progetto, nasce dalla collaborazione prolungata e proficua tra il M° Lorenzo Donati e il direttore stabile del Coro di Stato Turco, M° Burak Onur Erdem che ha visto il musicista aretino già invitto in passato a tenere masterclasses e concerti ad Ankara.

La composizione per 16 voci è stata composta da Lorenzo Donati su testo del poeta turco Yunus Emre, uno dei più importanti poeti della cultura sufi, appartenente al periodo antico. Donati nell’opera ha inserito una melodia che può essere cantata dal pubblico e dichiara: “il testo in turco di Yunus Emre è molto affascinante e significativo. Il mondo del misticismo sufi si collega e risuona di molte similitudini con i mistici cristiani del tardo Medioevo ed è stato bello poterne scoprire i legami profondi ed evidenziarli attraverso il suono del coro. La proposta di far cantare anche il pubblico nasce dall’idea che si sia giunti ad un momento storico in cui c’è la necessità di condividere l’emozione del canto anche attraverso il coinvolgimento di chi ascolta che diviene parte dell’opera stessa.” E prosegue Donati: "Nell'epoca dell’ascolto attraverso le cuffie e gli smartphone, credo che i concerti dal vivo debbano avere un nuovo ruolo, una funzione di risveglio. Sono anche felice che negli ultimi due anni 3 cori professionali ed internazionali mi abbiano commissionato delle composizioni.”

L’opera di Lorenzo Donati sarà registrata ed eseguita anche nel mese di Maggio sotto la direzione del M° Burak Onur Erdem.