Arezzo, 30 aprile 2025 – Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024: un sostegno concreto al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena.

Nella seduta di lunedì 28 aprile 2025, il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, presieduto da Massimo Guasconi affiancato dal Segretario Generale Marco Randellini, ha approvato il bilancio consuntivo dell’Ente con il quale sono stati attivati, nel corso del 2024, interventi a sostegno dello sviluppo economico del territorio per circa tre milioni di euro.

In un contesto economico particolarmente complesso, segnato dai drammatici conflitti internazionali e dai prodromi di una potenziale guerra commerciale a seguito degli annunci di imposizione generalizzata di dazi da parte degli Stati Uniti d’America, la Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha confermato nel 2024 una significativa capacità di investimento a favore del sistema imprenditoriale locale.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla digitalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di quasi 350 mila euro destinati a formazione, orientamento digitale e incentivi economici per investimenti in tecnologie 4.0. Queste iniziative hanno coinvolto complessivamente più di 300 aziende delle province di Arezzo e Siena.

Di rilievo anche le azioni promosse per la Green Economy, finalizzate a sostenere la transizione ecologica, l’economia circolare e la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), – nonché gli interventi diretti al supporto dei progetti di sviluppo territoriale (oltre 450 mila euro), all’internazionalizzazione delle imprese- anche attraverso PromoSienArezzo - (circa 470.000 mila euro) e al Turismo (216 mila euro).

Tra i servizi istituzionali erogati dall'Ente nel 2024 si segnalano la gestione di oltre 70.000 pratiche al Registro delle Imprese, il rilascio di 8.000 dispositivi di firma digitale e l'emissione di 22.000 certificati e attestati tramite il Servizio Commercio Estero. Si aggiungono a questi i 353 depositi di marchi e brevetti, le circa 250 procedure di mediazione e arbitrato, e la costante attività di controllo e ispezione del Servizio di Metrologia Legale, con particolare riguardo al comparto dei metalli preziosi

In questo ambito, il laboratorio di analisi S.A.G.OR. dell’Azienda Speciale “Arezzo Sviluppo” ha svolto un ruolo di primo piano, effettuando quasi 7.000 analisi e certificando oltre 46.000 manufatti, in larga parte con l’apposizione del marchio di controllo e garanzia introdotto dalla Convenzione di Vienna.

L’Azienda Speciale ha svolto inoltre un’intensa attività formativa che ha interessato più di 400 utenti e che si è aggiunta alle iniziative promosse dalla Camera di Commercio a sostegno della formazione e dell’orientamento universitario, scolastico e professionale dei giovani delle due province.

“Il bilancio che il Consiglio camerale ha approvato all’unanimità – sottolinea il Presidente Massimo Guasconi – testimonia il concreto impegno della Camera di Commercio di Arezzo-Siena nel rappresentare un punto di riferimento solido e propositivo per il nostro sistema imprenditoriale. Il consuntivo 2024 è uno strumento fondamentale per tradurre la nostra visione in azioni tangibili. Abbiamo scelto di investire su leve strategiche per lo sviluppo del territorio, a partire dalla digitalizzazione e dalla green economy, elementi cruciali per accrescere la competitività e l'efficienza delle nostre imprese. Il piano di attività realizzato ha saputo coinvolgere tutti i settori economici in un’ottica di continuo confronto e collaborazione con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, nonché con gli Enti territoriali, nella consapevolezza che solo che solo lavorando insieme, facendo rete, condividendo obiettivi è possibile assicurare uno sviluppo sociale ed economico delle nostre comunità.”

