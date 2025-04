Arezzo, 25 aprile 2025 – Il Consiglio Comunale di Sansepolcro è convocato il giorno martedì 29 aprile 2025 alle ore 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi per discutere gli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune in merito all'arredo di Piazza Torre di Berta;

4. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. N. 267/00;

5. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2025: modifiche/integrazioni;

6. Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2025 ai fini TARI e PEF per il biennio 2024-2025;

7. Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2025;

8. Progetto di ampliamento del comparto agroindustriale della unità operativa in Loc. Gricignano (AR), in variante al vigente RU, presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 e smi e dell'art. 35 della LR 65/2014 e smi. – presa d'atto dell'assenza di osservazioni pervenute e pronuncia definitiva;

9. Determinazioni in merito al posizionamento di una antenna 5G da parte In Wit presso terreno comunale, all'interno di una procedura concordata volta ad evitare un diverso posizionamento;