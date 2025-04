Arezzo, 23 aprile 2025 – L’Amministrazione Comunale di Cavriglia, in seguito alla scomparsa di Papa Francesco e al decreto stabilito dal Governo, ha confermato le iniziative ufficiali promosse per il 25 Aprile che si svolgeranno in piena civiltà, senso di responsabilità e nel dovuto rispetto della giornata di lutto.

Il concerto rock di Bobo Rondelli e Musica da Ripostiglio è stato rinviato al 13 luglio alle 21 a Castelnuovo dei Sabbioni.

Il programma ufficiale prevede:

Ore 17:00 saluti istituzionali del Sindaco e del Presidente dell’Anpi di Arezzo Leno Chisci presso il Municipio di Cavriglia e deposizione della corona in memoria dei Caduti.

Ore 17:15 inaugurazione dell’opera “Nefertiti” del Maestro Vighen Avetis presso il Municipio.

Ore 18 deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti per la Resistenza in Piazza Pertini a Castelnuovo dei Sabbioni.

Ore 18:15 inaugurazione del percorso di Sculture della Memoria in via Bigiandi in centro a Castelnuovo dei Sabbioni.