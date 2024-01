Arezzo, 18 gennaio 2024 – Il comune di Castiglion Fiorentino si è accreditato per il progetto del Servizio Civile Universale e lo ha fatto attraverso l’Anci Tocana, che è l’ente capofila ed opera nei confronti dei Comuni associati a sostegno dei servizi al cittadino, sociali, socio-sanitari, socio-educativi, culturali, di promozione del territorio e di protezione civile, attraverso attività e programmi, tra cui la partecipazione a progetti specifici di Servizio Civile regionale e nazionale.

Il comune di Castiglion Fiorentino cerca 3 giovani dai 18 ai 28 anni da inserire in due progetti che riguardano l’ambito turistico, due, per il Progetto “NUOVE ROTTE. Turismo locale e sostenibile in Toscana” , ed uno per la biblioteca con il progetto “BIBLIO-IDENTITY. Valorizzare risorse e identità delle biblioteche comunali toscane”. La scadenza dei bandi, è fissata al 15 febbraio 2024, ore 14.00.

Il bando di selezione e gli elementi essenziali del Progetto “NUOVE ROTTE. Turismo locale e sostenibile in Toscana” sono consultabili alla pagina: https://ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale/5080 mentre quello per il progetto “BIBLIO-IDENTITY. Valorizzare risorse e identità delle biblioteche comunali toscane” sono consultabili alla pagina: https://ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale/50802 .

Entrambi i progetti prevedono un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro.

Può presentare la propria candidatura chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti:

- giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale).

- La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti.

Non può presentare domanda chi ha già svolto il Servizio Civile Universale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

COME FARE LA DOMANDA

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

selezionando il progetto prescelto.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di Spid (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid)

.

INFO

Anci Toscana: Comune di Castiglion Fiorentino

0575656475

[email protected]