Il “5 per 1000” alla Fondazione Cesalpino

Arezzo, 15 maggio 2023 – “Le pecore si contano a maggio” recitava un vecchio proverbio aretino. Oggi più prosaicamente si dice “a maggio si pagano le tasse” compilando le denunce dei redditi. Azione oltre che obbligatoria, di civiltà e partecipazione dal punto di vista della comunità: resta il fatto che quando c'è da pagar le tasse nessuno è mai troppo contento.

Ebbene in questa occasione oltre che contribuire alle spese dello Stato con la speranza di avere buoni servizi per i cittadini si può fare beneficienza senza allungare nemmeno un centesimo in più. È la formula dell'8 per mille (gettito Irpef allo Stato oppure a un'Istituzione religiosa), del 5 per mille (determinate finalità di interesse sociale), del 2 per mille (a favore di un partito politico o di una associazione culturale).

Giovani laureati impiegati nei progetti di ricerca al San Donato

Ci sono in Italia centinaia di organizzazioni che hanno aderito alla formula del 5 per mille. Ognuna di queste ha scopi ben precisi, ed in genere ottimi scopi. Non si può fare una classifica del migliore e del peggiore. Quindi ognuno presenta quali sono i propri progetti per ottenere un aiuto da parte dei cittadini. La Fondazione Cesalpino di Arezzo (ente del terzo settore) è attiva da quasi vent'anni. Il suo scopo principale è la ricerca clinica da sviluppare presso l’ospedale San Donato di Arezzo, il nostro ospedale. Cosa fa con questa ricerca? Finanzia progetti clinici di ricerca realizzati all'intero dei diversi reparti delle strutture ospedaliere per poter avere professionisti di primissimo livello che, con le formule tradizionali dell'accesso tramite le istituzioni pubbliche impiegherebbero mesi, a volte anni, a volte mai, riuscirebbero ad ottenere in via ad un progetto specifico.

Questi professionisti vanno a lavorare dentro l'ospedale portando la loro esperienza, la loro freschezza, la loro eh vitalità, dedicandosi ad un progetto specifico che il reparto ha deciso essere importante e lo realizza. Con questa formula snella in quasi vent'anni sono quasi cento i professionisti, giovani laureati donne e uomini, entrati in ospedale proprio per realizzare esclusivamente progetti di ricerca, perché senza ricerca non c’è crescita.

Ma la Fondazione non si limita al San Donato

Sempre con un unico obiettivo. la salute dei cittadini, ha promosso e realizzato con le strutture del 118 e della cardiologia, il Progetto Cuore che ha portato a più di mille defibrillatori distribuiti in provincia di Arezzo. Oggi quasi tutti i centri commerciali, i centri sportivi, i centri di aggregazione sociale, le Chiese, molte aziende, gran parte delle pattuglie delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, si sono dotate dei defibrillatori. Ora sarebbe il momento dei condomini per rendere la rete ancora più stretta. In pochi anni Arezzo è diventata la provincia più cardio protetta d'Italia e quella con il minor numero di morti a causa di arresto cardiaco. La Fondazione Cesalpino contemporaneamente organizza con altre associazioni progetti per la crescita culturale della cura della salute, specie nelle scuole.

Alla Ricerca Clinica fino all’ultimo euro raccolto

Ma c'è una particolarità che in questa occasione va evidenziata: la Fondazione Cesalpino fin dal primo giorno della sua esistenza ha stabilito di non far percepire nemmeno un centesimo a tutti coloro che la dirigono, quindi consiglio d'amministrazione, presidente, componenti del comitato scientifico e suo presidente. Né compensi, né rimborsi spese, per destinare fino all’ultimo euro raccolto, solo ed esclusivamente ai progetti di ricerca e salute pubblica.

L’invito perciò, nel mese delle tasse, è di decidere a chi destinare l’8, il 2 e il 5 per mille. E non dimenticare di apporre nella casella del 5 x 1000 il codice 92044150511 con la certezza che quei soldi saranno spesi tutti, ma proprio tutti, agli scopi della fondazione, come certificato nei suoi bilanci sociali.