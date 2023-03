I valori dell'amicizia in epoca di social network

Scandicci, 31 marzo 2023- Un service dedicato ai valori dell'amicizia e della condivisione quello promosso dal Rotary Club Scandicci, che ha erogato due borse di studio ad altrettanti studenti della seconda Liceo Linguistico Russel Newton, con un primo premio del valore di 500 euro ed un secondo di 300. “Abbiamo chiesto ai ragazzi di comporre degli elaborati basati sul tema dell'amicizia -spiega la presidente Ilaria Raveggi-, cardine su cui si basa la mission stessa del Rotary International. Nello specifico, la traccia è stata: “Analizza il concetto di amicizia nella società moderna, caratterizzata dalla digitalizzazione delle stesse relazioni personali”. Erano poi stati dati agli studenti alcuni spunti di riflessione per lo sviluppo dell'elaborato: “Credete che l'amicizia sia uno dei valori fondamentali della vita? In questo tempo di relazioni social, che sono predominanti tra i giovani, come si manifesta l'amicizia? Ritenete soddisfacenti relazioni principalmente virtuali? I social possono essere un mezzo di estraniamento dalla realtà e dalla vita vera?” “Sono stati selezionati sei finalisti -commenta Raveggi- tra cui alla fine abbiamo individuato le due vincitrici. È stato oltremodo emozionante vedere come queste ragazze abbiano messo l'anima nei loro temi, scoprendo emozioni vere e fornendo al lettore uno spaccato di gioventù che non è affatto quello che ci si potrebbe aspettare. Spesso immaginiamo i ragazzi con la testa persa nei social, invece hanno ben chiara la presenza dei valori dell'amicizia e dell'amore, e sentono forte la necessità di un contatto costante con il prossimo. Percepiscono e temono allo stesso tempo i pericoli che derivano dall'amicizia sui social, dagli sconosciuti che si celano dietro ad immagini di Facebook o di Instagram”. Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti – che si è svolta all'Anastasia bistrot di Scandicci- erano presenti l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Scandicci Ivana Palomba, la preside del Liceo Russel Newton Annamaria Addabbo, la professoressa di Italiano Francesca Antonucci, il presidente della Commissione progetto per i giovani Carlo Moretti, oltre ai genitori delle premiate, che hanno potuto entrare per la prima volta in contatto con la realtà e con i principi del Rotary Club. “Le vincitrici hanno pianto durante la consegna del premio -ha concluso la presidente- perché alla loro età non sempre è ancora chiara l'importanza dell'eccellere nello studio come mezzo per poi eccellere anche nella vita. In questa occasione il Rotary ha fatto service, e lo ha fatto individuando ragazze che dentro nascondevano un grande patrimonio di emozioni”.

Caterina Ceccuti