I segreti per un sorriso sano e bello

Firenze, 8 maggio 2024 – Avere molta cura della propria igiene orale è imprescindibile per vere un sorriso sano e bello. Alcuni preziosi consigli su come farlo al meglio saranno presentati i prossimi 17 e 18 maggio a Firenze, nel corso del primo “Zygoma Master Reunion” all’Hotel Mediterraneo. “Il sondaggio di Astra Ricerche per White Now Men – spiegano gli organizzatori -, oltre a una quantità di dati sulla cura di sé, della bocca, dei denti, fa affiorare dall’inconscio collettivo una semplice verità: già al primo appuntamento il 79% delle donne si lascia in influenzare dal messaggio del sorriso. Nel corso dell’incontro la Società Italiana di Implantologia Zygomatica e Pterigoidea presenterà un evento dedicato a tutti coloro che hanno partecipato al Master di II livello in Implantologia Zigomatica presso l’Università degli Studi di Pisa, dove il Dottor Andrea Tedesco docente e Vice direttore. Ormai siamo arrivati alla V edizione di questo Master da lui ideato e oltre 100 masterizzati, ottenendo un successo incredibile. Oltre all’attività clinica questa tecnica innovativa ideata dal Dr. Andrea Tedesco ha avuto un enorme successo anche in campo didattico – continuano gli organizzatori -. Infatti esiste oggi un protocollo di ricerca presso l’Unità Operativa di Odontostomatologia e Chirurgia del cavo orale dell’Università di Pisa dove Tedesco ha l’opportunità di perseguire questa tecnica intervenendo su pazienti in difficoltà.” “Modificando i classici protocolli di una chirurgia zigomatica invasiva – spiega il Prof. Tedesco -, pericolosa, destruente, che prevede l’utilizzo di lunghe frese taglienti, spesso di difficile gestione, è possibile utilizzare un apparecchio piezoelettrico a ultrasuoni (una tecnologia all’avanguardia già applicabile in diverse aree di intervento tra cui oltre all’implantologia, anche alla parodontologia, alla chirurgia maxillo-facciale e molte altre): praticamente lo strumento taglia con estrema precisione i tessuti duri, quindi l’osso, rispettando i tessuti molli adiacenti spesso zone nobili come vasi, nervi etc. In questi anni ho ideato un particolare protocollo chirurgico fatto di nuovi inserti dedicati per la chirurgia zigomatica, creando un approccio tale da rendere gli step estremamente controllati e di facile gestione.”