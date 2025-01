Arezzo, 18 gennaio 2025 – Hsg: i lavoratori hanno chiesto l’accesso agli atti della gara “Abbiamo chiesto al Tribunale di Arezzo l’accesso agli atti della gara”. Alessandro Mugnai annuncia una nuova iniziativa dei lavoratori della Hsg, della Filctem e della Cgil. “L’incontro in prefettura – per il quale ringraziamo nuovamente il dottor Clemente Di Nuzzo – ha confermato che l’attività produttiva della Hsg può e deve proseguire. Ci sono le condizioni imprenditoriali, professionali e di mercato per non bloccare quella che è una delle ormai rare aziende attive del settore nel nostro territorio. La Hsg ha ribadito, anche di fronte al Perfetto, la sua volontà di rimanere qui. Non possiamo perdere questa attività e dare un segnale che norme inadeguate possano far chiudere una fabbrica e mettere sulla strada 14 lavoratori”. Mentre a Castel San Niccolò si continua a lavorare, tutti i soggetti interessati al proseguimento dell’attività, si stanno muovendo e un nuovo incontro si prepara nelle prossime settimane. “E’ necessario fare presto per evitare che l’attività produttiva possa rallentare in una situazione di incertezza. E’ per noi quindi importante che anche il Tribunale decida sull’accesso agli atti nei tempi tecnici e di legge strettamente necessari”.