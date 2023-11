Blitz della Finanza a Viareggio: sequestrati 10 mila giocattoli e addobbi non sicuri

Viareggio (Lucca), 30 novembre 2023 – Maxi operazione della Guardia di finanza di Viareggio. I militari, nel corso di due interventi, hanno sequestrato oltre 10 mila prodotti non sicuri tra giocattoli e addobbi natalizi per un valore di 40 mila euro. La prima operazione ha riguardato il mercato coperto di Viareggio, dove è stata scoperta una bancarella gestita da un uomo di origini cinesi, sui cui banconi erano posti in vendita al pubblico circa ottomila articoli non a norma, quali giocattoli, articoli di bigiotteria e decorazioni natalizie: tutti irregolari. Il secondo intervento ha riguardato un negozio di Viareggio che vendeva prodotti con certificazioni false e mancanti delle indicazioni relative alla composizione degli oggetti. La maggior parte dei prodotti sequestrati, risultava “rietichettata” falsamente con il logo dell'esercizio commerciale controllato, al fine di applicare anche più elevati prezzi di vendita, facendo così pensare a una fabbricazione artigianale da parte dell'esercente.