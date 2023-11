“Grazie a voi nostro figlio ha vissuto l’intervento chirurgico come un’avventura”

Massa, 9 novembre 2023 – Un grazie di cuore al personale medico del percorso Pass, percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali, dell’ospedale Apuane. I genitori di un bimbo di 10 anni che, nei giorni scorsi, ha subito un intervento chirurgico hanno voluto inviare una nota piena di gratitudine alla dottoressa Anna Pedrini, facilitatrice del percorso Pass e, tramite lei, a tutti gli operatori interessati:

“Scriviamo - dice la mamma del piccolo paziente - per esprimere la nostra soddisfazione e gratitudine per la gestione del percorso per l’operazione del nostro bimbo. Sono stati tutti estremamente gentili: medici, infermieri, Oss, e hanno aiutato il bambino a ricordare questa giornata come un’avventura. Un ringraziamento speciale va, oltre ai medici che lo hanno operato, a lei, dottoressa, che è stata il nostro angelo custode in tutte le tappe della giornata”.

E ancora: “Nonostante fosse un’operazione semplice, ci spaventava la gestione della parte emotiva del bimbo. Ma grazie a voi è stato tutto perfetto, tanto che nostro figlio lo racconta come un giorno speciale in cui ha fatto una nuova esperienza. Abbiamo provveduto a scrivere ai responsabili del portale Pass e alle chat di genitori in cui sono per elogiare la vostra gestione. Speriamo che aiuti a far conoscere questo percorso a tutti i genitori di bimbi che ne possono avere bisogno. Grazie ancora”.

Queste belle parole hanno ovviamente riempito di soddisfazione tutto il personale interessato, che lavora quotidianamente, con difficoltà ma anche con disponibilità e professionalità, nelle strutture sanitarie per venire incontro alle esigenze delle persone disabili.

“Il programma - spiega la referente aziendale del progetto Alessia Praticò, medico dello staff della direzione generale - ha la finalità di occuparsi della presa in carico delle persone con disabilità intellettiva, motoria e sensoriale mediante l’attuazione di ‘accomodamenti ragionevoli’ che consistono in risposte personalizzate e di qualità ai bisogni assistenziali. E’ già attivo, oltre che all’ospedale di Massa, negli ospedali di Livorno, Pontedera e Versilia”.

All’ospedale Apuane questo progetto dedicato alle persone con bisogni speciali è partito da quasi due anni.

A Massa già molti pazienti con disabilità di vario tipo, che prima avevano difficoltà ad essere curati e assistiti, sono stati quindi sottoposti, nello stesso ambulatorio e in un arco di tempo di poche ore, a un prelievo del sangue, a un elettrocardiogramma, a un’ecografia addominale o ad una visita neurologica, senza particolari problemi.

L'equipe dell’ospedale di Massa, come quella presente nelle altre realtà in cui il progetto è partito, è composta da professionisti di diverse specialità mediche, specificamente formati, con competenze nella gestione dei pazienti con disabilità. Una parte costituisce il nucleo stabile di operatori (infermiere “facilitatore”, referente area medica, referente area chirurgica, anestesista) mentre la parte restante viene attivata di volta in volta in relazione al piano individuale di diagnosi e cura stabilito per il paziente, secondo i bisogni sanitari e i bisogni associati alla disabilità di adattamento dei percorsi. Gli ‘infermieri facilitatori’ seguono il paziente durante tutto il percorso, dalla prenotazione alla programmazione delle prestazioni, adattando le procedure sanitarie alle caratteristiche del paziente e curando l’accompagnamento dall’arrivo fino all’uscita dall’ospedale.

Si sono quindi già raggiunti obiettivi rilevanti, si legge in una nota, ma c’è da fare ancora di più, anche sul fronte della conoscenza da parte della cittadinanza, che deve essere messa al corrente delle peculiarità e delle modalità d’accesso al sistema ‘Pass’, che è già presente e si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi.